Стало известно, когда похолодает в Уфе

На дворе уже февраль, но погода по-прежнему незимняя, однако скоро придет время вновь доставать пуховики.
По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на следующей рабочей неделе солнца не будет совсем. В конце недели и на выходных похолодает.
Понедельник, 3 февраля: до -1°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – -4°, небольшой кратковременный снег.
Вторник, 4 февраля: до 0°, облачно, без осадков, в ночь на среду – -7°, без осадков.
Среда, 5 февраля: до -2°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – -12°, без осадков.
Четверг, 6 февраля: до -3°, без осадков, в ночь на пятницу – -14°, временами небольшой снег.
Пятница, 7 февраля: до -8°, облачно, небольшой кратковременный снег, в ночь на субботу – -14°, небольшой кратковременный снег.
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