Стало известно, когда похолодает в Уфе

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на следующей рабочей неделе солнца не будет совсем. В конце недели и на выходных похолодает.

Понедельник, 3 февраля: до -1°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – -4°, небольшой кратковременный снег.

Вторник, 4 февраля: до 0°, облачно, без осадков, в ночь на среду – -7°, без осадков.

Среда, 5 февраля: до -2°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – -12°, без осадков.

Четверг, 6 февраля: до -3°, без осадков, в ночь на пятницу – -14°, временами небольшой снег.

Пятница, 7 февраля: до -8°, облачно, небольшой кратковременный снег, в ночь на субботу – -14°, небольшой кратковременный снег.