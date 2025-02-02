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В Башкортостане не будет дополнительных выходных 23 февраля и 8 марта

Конец зимы и начало весны традиционно ассоциируются у жителей России с праздничными выходными: в феврале отмечают День защитника Отечества, а в марте – Международный женский день.

В этом году, однако, дополнительных выходных в феврале не будет: 23 число приходится на воскресенье, а внеплановый выходной решили перенести на восьмое мая, чтобы сделать период выходных непрерывным.

То же и с праздником восьмого марта, который в этом году выпадает на субботу: выходной перенесли на пятницу, 13 июня.

Пятница, седьмое марта, будет сокращенным рабочим днем.

В марте, однако, все-таки ожидаются длинные выходные: 29-30 числа (суббота и воскресенье) – Ураза-байрам, выходной переносится на понедельник, 31 марта, так что отдыхать жители республики будут три дня подряд.

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