Андрей Назаров обозначил основные задачи правительства на ближайшее время

1. Реализация нацпроектов.

С первого января их стартовало целых 19, и касаются они практически всех сфер.

2. Поддержка участников СВО.

Этот год в России объявлен Годом защитника отечества, а в регионе Годом поддержки участников СВО и членов их семей. Сегодня в Башкортостане действует пакет из 43 мер, направленных на это.

3. Привлечение инвестиций.

Главой региона поставлена задача – к 2030 году довести объем инвестиций в экономику Башкортостана до 1,25 трлн рублей.

4. Сохранение темпов промышленного производства.

В этом правительство делает большую ставку на техно- и индустриальные парки. Планируется завершение строительства радиоэлектронного технопарка «РВ-1», а также первой очереди технопарка «Зубово».

5. Развитие сельского хозяйства.

В 2025 году завершат реализацию двух крупных проектов с инвесторами, продолжат исполнять республиканскую программу развития птицеводства, она рассчитана до 2027 года.

6. Поддержка предпринимательства.

Руководство Башкортостана приняло решение дополнительно увеличить финансирование Гарантийного фонда республики и Региональной лизинговой компании развития: каждого — на 100 млн рублей.

7. Углубление внешнеэкономического сотрудничества.

Основной упор будут делать на ключевых партнеров – Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Китай. С этого года стартовала региональная программа «Алга на экспорт!», она рассчитана до 2030 года, и на нее возлагают большие надежды.