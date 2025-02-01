Андрей Назаров обозначил основные задачи правительства на ближайшее время

Январь закончился, все вернулись в рабочий ритм, и премьер-министр Андрей Назаров рассказал о том, чем займется правительство Башкортостана в первой половине этого года. Рассказываем об основных пунктах.
Фото опубликовал Андрей Назаров
1. Реализация нацпроектов.
С первого января их стартовало целых 19, и касаются они практически всех сфер.
2. Поддержка участников СВО.
Этот год в России объявлен Годом защитника отечества, а в регионе Годом поддержки участников СВО и членов их семей. Сегодня в Башкортостане действует пакет из 43 мер, направленных на это.
3. Привлечение инвестиций.
Главой региона поставлена задача – к 2030 году довести объем инвестиций в экономику Башкортостана до 1,25 трлн рублей.
4. Сохранение темпов промышленного производства.
В этом правительство делает большую ставку на техно- и индустриальные парки. Планируется завершение строительства радиоэлектронного технопарка «РВ-1», а также первой очереди технопарка «Зубово».
5. Развитие сельского хозяйства.
В 2025 году завершат реализацию двух крупных проектов с инвесторами, продолжат исполнять республиканскую программу развития птицеводства, она рассчитана до 2027 года.
6. Поддержка предпринимательства.
Руководство Башкортостана приняло решение дополнительно увеличить финансирование Гарантийного фонда республики и Региональной лизинговой компании развития: каждого — на 100 млн рублей.
7. Углубление внешнеэкономического сотрудничества.
Основной упор будут делать на ключевых партнеров – Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Китай. С этого года стартовала региональная программа «Алга на экспорт!», она рассчитана до 2030 года, и на нее возлагают большие надежды.
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