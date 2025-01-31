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В Уфе перекрыли 2 улицы

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Сегодня, 31 января, до 18.00 перекрыли две улицы: Мингажева на участке от улицы Новомостовой до Чернышевского и проезжую часть между жилыми домами №21 и №25 улицы Бессонова.

Первую – для уборки снега. Так как будет задействовано большое количество техники, качественной уборки можно добиться, только полностью ограничивая движение транспорта. Жителей предупреждают о том, что припаркованные автомобили будут эвакуировать.

Перекрытие на Бессонова связано с необходимостью откачки талых вод из канала тепломагистрали, которая проходит вдоль проезжей части.

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