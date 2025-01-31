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В Уфе завершили работы на всех минаретах мечети «Ар-Рахим»

Возведение мечети-долгостроя «Ар-Рахим» возобновилось после долгого простоя в прошлом году, когда на эти цели выделили около 700 млн рублей.

Фото: Роза Ришатовна

Фото: Роза Ришатовна

Сегодня, 31 января, глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что завершен еще один этап строительства мечети: выполнили все виды работ на четырех минаретах.

«В ближайших планах – начать делать кровлю, она, к сожалению, пришла в негодность. Здесь нас тоже ждет достаточно большой объем работ.

А главная задача на этот год – приступить к облицовке фасада. Все необходимые обследования мы выполнили, технические решения есть. С Божьей помощью мы все сделаем», – написал глава региона в соцсетях.

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