В Уфе завершили работы на всех минаретах мечети «Ар-Рахим»

Сегодня, 31 января, глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что завершен еще один этап строительства мечети: выполнили все виды работ на четырех минаретах.

«В ближайших планах – начать делать кровлю, она, к сожалению, пришла в негодность. Здесь нас тоже ждет достаточно большой объем работ.

А главная задача на этот год – приступить к облицовке фасада. Все необходимые обследования мы выполнили, технические решения есть. С Божьей помощью мы все сделаем», – написал глава региона в соцсетях.