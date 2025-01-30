В Башкортостане появится новая возможность использования маткапитала

Новая норма вступит в силу первого марта 2025 года.

После этой даты родители, получившие сертификат на материнский капитал, смогут использовать его средства для оплаты ипотеки на строительство дома с привлечением компании-подрядчика, работающей с эскроу-счетами.

Сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке – после рождения ребенка документ автоматически приходит матери в личный кабинет на портале госуслуг.

Ранее мы писали о том, что с первого февраля размер материнского капитала на первого ребенка увеличится до 690,3 тыс. рублей, на второго и последующих детей – до 912,2 тыс. рублей. Если семья уже потратила часть средств маткапитала, то будет проиндексирован его остаток.

Помимо строительства или покупки жилья, эти средства можно направить на оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить маткапитал на ежемесячные выплаты на второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года.