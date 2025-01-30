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В Башкортостане разработали инвестпредложения на 872 млн рублей

Министерство экономического развития России отчиталось об объеме готовых инвестиционных предложений для бизнеса по запуску производств в конкретных локациях.

Согласно отчету, 31 субъектом РФ создано 76 инвестиционных предложений для бизнеса с общим плановым объемом инвестиций на сумму 250 млрд рублей.

В Башкортостане, по оценке ведомства, сформированы инвестпредложения с плановой суммой капиталовложений 872 млн рублей.

Представленные регионом инвестиционные предложения сформированы Корпорацией развития республики. Они предполагают создание производств по деревообработке, кормов для животных и средств для посудомоечных машин. Сейчас в проработке находится дополнительный пул предложений.

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