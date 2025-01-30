Руслан Хабибов назначен вице-премьером Башкортостана

В ходе заседания депутаты рассмотрели кандидатуру и утвердили назначение 50-летнего министра спорта Башкортостана Руслана Хабибова на должность заместителя премьер-министра правительства республики.

«Во главе профильного министерства Руслан Тагирович проявил себя как эффективный управленец и организатор. В качестве вице-премьера он будет курировать также вопросы семейной политики. Уверен, что Руслан Тагирович достойно справится с новым набором задач», – прокомментировал назначение спикер парламента Константин Толкачев.

Руслан Хабибов родился в Самаре, окончил Пермское военное авиационное техническое училище и БашГУ.

Работал педагогом, директором школы, заместителем главы администрации Калининского района Уфы, был замминистра образования и молодежной политики и спорта, с 2018 года – министр молодежной политики и спорта и министр спорта.