Никакого праздника: в Уфе начали демонтировать новогодние инсталляции

Но праздник длится недолго: сегодня, 29 января, «Уфагорсвет» сообщил о том, что приступает к демонтажу итальянских арок и новогодней иллюминации в сквере «Театральный».

«Демонтируя праздничные инсталляции, мы заботимся о том, чтобы каждая деталь была аккуратно разобрана и сохранена для будущего использования.

Хрупкие элементы освещения и декора требуют особого обращения, и наши специалисты обеспечивают их надежную транспортировку. Мы соблюдаем все нормы безопасности и профессионально сохраняем иллюминацию для создания зимней сказки каждый год!» – говорится в сообщении управления.