Синоптики рассказали, каким будет февраль в Башкортостане

«По сведению Гидрометцентра России, в республике Башкортостан в феврале средняя месячная температура воздуха ожидается на 1° выше нормы (норма – -11,7°).

Месячное количество осадков предполагается около нормы (20-40мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.

По текущему прогнозу, в Уфе в обозримом будущем осадки в виде дождя и снега будут каждый день вплоть до воскресенья, второго февраля, солнца не обещают.

Температура воздуха в ближайшие дни не поднимется выше +3° днем и не опустится ниже -4° ночью.