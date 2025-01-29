В 2025 году будет 13 субсидируемых авиарейсов из Уфы

Пресс-служба уфимского аэропорта опубликовала список авиарейсов, которые в этом году будут частично финансироваться из республиканского бюджетов.
Фото: пресс-служба уфимского аэропорта
В 2025 году в международном аэропорту «Уфа» планируются к выполнению субсидируемые рейсы по 13 направлениям.
Рейсы в Астрахань, Горно-Алтайск, Красноярск, Омск (авиакомпания «Азимут»), Калининград (авиакомпания «Северный Ветер»), Нижний Новгород (авиакомпания «Икар») и Тобольск («ЮВТ АЭРО») софинансируются из бюджета Башкортостана.
Рейсы в Саратов (авиакомпания «Азимут»), Ханты-Мансийск («ЮТэйр»), Нарьян-Мар («РусЛайн»), Надым, Ноябрьск и Салехард («Ямал») финансируются в сотрудничестве с другими регионами.
Софинансирование позволяет устанавливать низкие цены на билеты на этих направлениях.
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