В 2025 году будет 13 субсидируемых авиарейсов из Уфы

В 2025 году в международном аэропорту «Уфа» планируются к выполнению субсидируемые рейсы по 13 направлениям.

Рейсы в Астрахань, Горно-Алтайск, Красноярск, Омск (авиакомпания «Азимут»), Калининград (авиакомпания «Северный Ветер»), Нижний Новгород (авиакомпания «Икар») и Тобольск («ЮВТ АЭРО») софинансируются из бюджета Башкортостана.

Рейсы в Саратов (авиакомпания «Азимут»), Ханты-Мансийск («ЮТэйр»), Нарьян-Мар («РусЛайн»), Надым, Ноябрьск и Салехард («Ямал») финансируются в сотрудничестве с другими регионами.

Софинансирование позволяет устанавливать низкие цены на билеты на этих направлениях.