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В 2025 году будет 13 субсидируемых авиарейсов из Уфы

Пресс-служба уфимского аэропорта опубликовала список авиарейсов, которые в этом году будут частично финансироваться из республиканского бюджетов.

Фото: пресс-служба уфимского аэропорта

Фото: пресс-служба уфимского аэропорта

В 2025 году в международном аэропорту «Уфа» планируются к выполнению субсидируемые рейсы по 13 направлениям.

Рейсы в Астрахань, Горно-Алтайск, Красноярск, Омск (авиакомпания «Азимут»), Калининград (авиакомпания «Северный Ветер»), Нижний Новгород (авиакомпания «Икар») и Тобольск («ЮВТ АЭРО») софинансируются из бюджета Башкортостана.

Рейсы в Саратов (авиакомпания «Азимут»), Ханты-Мансийск («ЮТэйр»), Нарьян-Мар («РусЛайн»), Надым, Ноябрьск и Салехард («Ямал») финансируются в сотрудничестве с другими регионами.

Софинансирование позволяет устанавливать низкие цены на билеты на этих направлениях.

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