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В Уфе директор компании может отправиться в тюрьму за неисполнение решений судов

Дознавателем Советского районного отдела судебных приставов Уфы возбуждено девять уголовных дел по части второй статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда).

Фото: ФССП

Фото: ФССП

Ранее в рамках исполнительных производств директор строительной организации ООО «Стройпрофиль» был признан виновным в совершении административных правонарушений по части первой статьи 17.15 КоАП РФ (неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера) и был оштрафован на 90 тыс. рублей.

Оплачивать штрафы он не торопился и был повторно оштрафован на 270 тыс. рублей.

Должной реакции, однако, вновь не последовало, и теперь, как сообщает пресс-служба ФССП, «за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда руководству организации грозит лишение свободы на срок до двух лет».

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