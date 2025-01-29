В Уфе директор компании может отправиться в тюрьму за неисполнение решений судов

Ранее в рамках исполнительных производств директор строительной организации ООО «Стройпрофиль» был признан виновным в совершении административных правонарушений по части первой статьи 17.15 КоАП РФ (неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера) и был оштрафован на 90 тыс. рублей.

Оплачивать штрафы он не торопился и был повторно оштрафован на 270 тыс. рублей.

Должной реакции, однако, вновь не последовало, и теперь, как сообщает пресс-служба ФССП, «за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда руководству организации грозит лишение свободы на срок до двух лет».