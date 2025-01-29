В Башкортостан привезут еще 3 электропоезда «Финист»

Об этом в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

По его словам, в этом году в республику поступят еще три электропоезда «Финист».

Первый такой поезд в пятивагонном исполнении прибыл в Башкортостан летом прошлого года. Производство «Ласточек» приостановлено из-за ухода Siemens с российского рынка.

«Финист» рассчитан на 409 пассажиров и имеет несколько преимуществ перед «Ласточкой»: USB-порты расположены у каждого сиденья, больше санузлов, более удобные сиденья.

Поезд оснащен системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдения и информационными табло. Кроме того, «Финист» полностью адаптирован для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями – имеются места для установки инвалидных колясок и предусмотрены подъемники для них.

Всего за последние пять лет республика получила 88 новых вагонов – с 2021 года подвижной состав пригородных поездов обновился на 70%, а его средний возраст снизился с 16 до шести лет.

На ближайшее время запланировано благоустройство железнодорожных станций на маршруте «городской электрички» в Уфе, маршруты из столицы региона продлят до Самары и Магнитогорска, нарастят количество рейсов в Оренбург. «Уфимская электричка» охватит Чишмы, в перспективе до 2030 года организуют движение по Южному обходу до Зубово и Чесноковки.