Госдума рассмотрит законопроект Башкортостана об ответственности за курение в школах

Госдума РФ приступила к работе над внесенным парламентом Башкортостана проектом федерального закона об ужесточении наказания за курение на территории школ и детских садов.
Сегодня за курение на территории школы можно получить штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей.
Парламент Башкортостана предлагает отнести территории и помещения школ и детсадов ко второй части этой статьи, которая запрещает курение на детских площадках. Это позволит увеличить размер штрафа до 2-3 тыс. рублей, в том числе для школьников, достигших 16 лет.
Поправки призваны «сократить масштабы курения среди школьников».
Сегодня, 29 января, пресс-служба Госсобрания сообщила о том, что законопроект может быть рассмотрен Госдумой в марте.
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