Госдума рассмотрит законопроект Башкортостана об ответственности за курение в школах

Сегодня за курение на территории школы можно получить штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Парламент Башкортостана предлагает отнести территории и помещения школ и детсадов ко второй части этой статьи, которая запрещает курение на детских площадках. Это позволит увеличить размер штрафа до 2-3 тыс. рублей, в том числе для школьников, достигших 16 лет.

Поправки призваны «сократить масштабы курения среди школьников».

Сегодня, 29 января, пресс-служба Госсобрания сообщила о том, что законопроект может быть рассмотрен Госдумой в марте.