В Башкортостане в 2025 году отремонтируют более 244 км «фонящих» дорог

На заседании министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова доложила о планах реализации в 2025 году программы ремонта «фонящих» дорог.

Всего до конца года по программе должны привести в порядок 244,2 км трасс и более 300 погонных метров мостов. На эти цели направят 6,8 млрд рублей.

В числе крупнейших объектов программы – 36 км трассы Сибай – Акъяр в Баймакском и Хайбуллинском районах, 10-километровый участок трассы Янаул – Верхние Татышлы, 9,6 км дороги Бедеева Поляна – Ахлыстино в Благовещенском районе, 7,8 км трассы Акъяр – Новочеркасск в Хайбуллинском районе, 5,4 км дороги Старосубхангулово – Мраково в Бурзянском районе.