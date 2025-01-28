В Башкортостане директор и сотрудники колледжа получили условные сроки за мошенничество на 24,5 млн рублей

В суде установлено, что (теперь уже бывший) директор колледжа и пятеро бухгалтеров с 2016 по 2020 годы изготовили подложные платежки, куда внесли недостоверные сведения о получателях выплат, предназначавшихся на обеспечение питанием, стипендией, обмундированием, в том числе детей-сирот и учащихся из малообеспеченных семей, а также инвалидов.

Так они получили более 23 млн рублей, которые потратили по своему усмотрению.

Также руководитель колледжа заключил фиктивные договоры на поставку мяса для питания студентов и получил почти 600 тыс. рублей, хотя фактически продукция поставлялась из учебного хозяйства училища.

Еще он получал от подчиненных часть начисляемых им премий якобы на нужды колледжа, а себе выписывал повышенную зарплату, присвоив таким образом более 420 тыс. рублей.

Кроме того, в марте 2019 года он заключил два договора с коммерческой организацией на ремонт систем канализации в отсутствие для этого необходимости на сумму около 300 тыс. рублей, а также продал двоим коммерсантам имущественный комплекс, принадлежащий учебному заведению, за 180 тыс. рублей.

Двоим бухгалтерам приговор вынесли ранее.

На недавнем заседании суд назначил директору и его сообщникам наказание в виде лишения свободы на срок от двух с половиной до семи лет условно с испытательным сроком от двух до пяти лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 950 тыс. рублей, а также лишил мужчину права занимать руководящие должности в органах государственной власти, местного самоуправления и учреждениях на три года.