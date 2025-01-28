В Уфе водитель снес ограждение на «Центральном рынке»

Авария произошла сегодня, 28 января, в первом часу ночи около остановки «Центральный рынок».

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, 21-летний водитель, управляя автомобилем Audi A3, не справился с управлением и влетел в металлическое ограждение.

Пострадавших нет, машина получила повреждение. Больше всего пострадал забор: судя по фото, опубликованным в соцсетях Госавтоинспекции, от удара одна из его секций развалилась на части.