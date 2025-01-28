Еще один город Башкортостана может получить звание «Город трудовой доблести»

На сегодняшний день в Башкоротостане «Городами трудовой доблести» признали Уфу и Ишимбай.

Пресс-служба регионального парламента сегодня, 28 января, сообщила о том, что на заседании 30 января депутаты рассмотрят вопрос об обращении с ходатайством о присвоении почетного звания Белорецку.

«Представлен полный пакет обосновывающих документов, включая экспертное заключение Российской академии наук. Ученые на основе многочисленных документов, архивных материалов и публикаций в периодической печати тех лет подтвердили значительный вклад промышленных предприятий города в достижение нашей страной Победы в Великой Отечественной войне, отметили массовый трудовой героизм и самоотверженность жителей Белорецка», – рассказал спикер парламента Константин Толкачев.

В заключении РАН отмечается, что с началом войны производство на всех предприятиях Белорецка было переведено на военные рельсы. Сталепроволочно-канатный завод поставлял металлоизделия на танковые, авиационные, артиллерийские, оружейные и другие предприятия страны. Белорецкая метизная продукция широко применялась в производстве самолетов, танков и автомобилей, в угольной и горнорудной промышленности, морском и речном транспорте.

В годы войны в Белорецке впервые в СССР мартеновским способом выплавлен и прокатан на катанку диаметром шесть миллиметров металл для изготовления шарикоподшипников. Налажен выпуск зажигательных бомб и головок снарядов для минометов «Катюша», пальцев для танковых гусениц и так далее.

Всего за годы войны белорецкие металлурги освоили выплавку 90 марок легированной высококачественной стали, прокат более 15 марок металла. Ударно работали и другие предприятия Белорецка, обеспечивая как нужды фронта, так и внутренние потребности горожан.