В Уфе до августа перекроют улицу около проспекта Салавата Юлаева

Как сообщили в мэрии, с сегодняшнего дня, 28 января, по первое августа включительно на улице Северной будут перекрыты две полосы проезжей части в обе стороны между домами №2/1 и №4.

Ограничение связано с продолжающейся реконструкцией улицы имени города Галле.

Улицу имени города Галле поэтапно ремонтируют с 2023 года. В будущем планируется соединить с этой улицей Восточный выезд и М-5, но в прошлом году Радий Хабиров сообщил о том, что реализации этого проекта препятствуют затруднения со сносом частного сектора.