В Башкортостане утвердили правила включения садовых территорий в населенные пункты

На портале правовой информации опубликовано постановление правительства об утверждении требований, при соблюдении которых территории садов могут быть включены в границы населенного пункта либо в границах территории садоводства может быть образован новый населенный пункт.
Согласно документу, садовые территории могут быть включены в границы населенного пункта при соблюдении требований:
– наличие общей границы с населенным пунктом;
– площадь присоединяемой территории не превышает площадь самого населенного пункта;
– все земельные участки садового товарищества внесены в ЕГРН;
– обязательно решение собрания членов товарищества;
– соблюдены требования к состоянию инженерных коммуникаций, пожарной безопасности и другие требования;
– есть утвержденные проекты застройки и планировки территории;
– не менее 75% участков должны включать жилые дома.
Комментарии (0)