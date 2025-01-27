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В Башкортостане утвердили правила включения садовых территорий в населенные пункты

На портале правовой информации опубликовано постановление правительства об утверждении требований, при соблюдении которых территории садов могут быть включены в границы населенного пункта либо в границах территории садоводства может быть образован новый населенный пункт.

Согласно документу, садовые территории могут быть включены в границы населенного пункта при соблюдении требований:

– наличие общей границы с населенным пунктом;

– площадь присоединяемой территории не превышает площадь самого населенного пункта;

– все земельные участки садового товарищества внесены в ЕГРН;

– обязательно решение собрания членов товарищества;

– соблюдены требования к состоянию инженерных коммуникаций, пожарной безопасности и другие требования;

– есть утвержденные проекты застройки и планировки территории;

– не менее 75% участков должны включать жилые дома.

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