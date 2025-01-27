В Башкортостане проиндексируют социальные выплаты

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации социальных выплат, пособий и компенсаций в стране.
С первого февраля 2025 года на 9,5% будут проиндексированы более 40 различных соцвыплат.
В том числе ежемесячные выплаты для людей с инвалидностью, ветеранов ВОВ и боевых действий, чернобыльцев, Героев России и Героев Труда.
Также с первого февраля размер материнского капитала на первого ребенка увеличится до 690,3 тыс. рублей, на второго и последующих детей – до 912,2 тыс. рублей. Если семья уже потратила часть средств маткапитала, то будет проиндексирован его остаток.
Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 26,9 тыс. рублей.
Комментарии (0)