В Башкортостане проиндексируют социальные выплаты

С первого февраля 2025 года на 9,5% будут проиндексированы более 40 различных соцвыплат.

В том числе ежемесячные выплаты для людей с инвалидностью, ветеранов ВОВ и боевых действий, чернобыльцев, Героев России и Героев Труда.

Также с первого февраля размер материнского капитала на первого ребенка увеличится до 690,3 тыс. рублей, на второго и последующих детей – до 912,2 тыс. рублей. Если семья уже потратила часть средств маткапитала, то будет проиндексирован его остаток.

Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 26,9 тыс. рублей.