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В Башкортостане увеличатся штрафы для предпринимателей

Госдумой РФ принят федеральный закон о штрафах за продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров.

«Закон предусматривает жесткие санкции за продажу детям газовых зажигалок, баллончиков для их заправки и других подобных товаров.

Штрафы для физических лиц устанавливаются в размере до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 300 тысяч рублей, для юридических – до 600 тысяч рублей», – сообщил председатель Госсобрания республики Константин Толкачев.

По словам спикера парламента, такие меры принимаются «в связи с распространением в молодежной среде так называемого сниффинга: это опасная для жизни форма токсикомании, при которой человек вдыхает углеводородный газ – кислородное голодание мозга дает кратковременную эйфорию, а здоровью наносится непоправимый вред. Ухудшаются умственные способности. Возможен даже летальный исход».

В Башкортостане продажа этих товаров несовершеннолетним запрещена с 2020 года.

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