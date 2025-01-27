В Уфе отключат воду в трех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 27 января по второе февраля 2025 года.
27 января
Калининский район, холодная вода, до 22.00:
Орджоникидзе – 26, 26/1, 26/2.
Орджоникидзевский район, холодная вода, до 22.00:
Юбилейная – 16, 16/1, 18, 19 19/6.
28 января
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:
Оборонная – 1/3, 2з, 2и, 2к, 2л, 2м, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4е, 4ж, 4к, 5а, 7, 7а, 7в, 7д, 7з, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Бессонова – 44, 44а, 51.
Мурманская – 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 64/1, 66.
Переулок Мурманский – 2, 6а, 8, 10, 12, 14.
Северная – 19, 19а, 21, 23, 23а, 25, 27, 29.
29 января
Калининский район, холодная вода, с 12.00 до 22.00:
Гвардейская – 52, 54, 54/1, 54/2.
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:
9 Января – 12, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52а, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 91а.
Деповская – 26, 27, 27а, 28, 29.
Карла Маркса – 77, 99, 115, 117.
Запотоцкого – 48, 88, 90.
30 января
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:
9 Января – 6, 10, 35, 37, 39, 41, 43, 45.
Карла Маркса – 69, 71.
30-31 января
Кировский район, холодная вода, с 10.00 30 января до 9.00 31 января:
Просвещения – 3, 5, 7, 7/1, 9, 11, 11/1.
Булата Имашева – 4, 6, 6/1, 8, 10/1.
Бульвар Назара Наджми – 15, 17, 19.
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