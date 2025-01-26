В Уфе потеплеет до +2°

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на следующей рабочей неделе солнца не совсем, зато будет тепло, мокро и снежно.

Понедельник, 27 января: до -3°, облачно, снег, в ночь на вторник – -4°, снег.

Вторник, 28 января: до +2°, облачно, снег с дождем, в ночь на среду – +1°, небольшой снег с дождем.

Среда, 29 января: до +2°, облачно, временами небольшой снег с дождем, в ночь на четверг – -6°, без осадков.

Четверг, 30 января: до -2°, облачно, небольшой снег, в ночь на пятницу – -3°, временами небольшой снег.

Пятница, 31 января: до +2°, облачно, временами небольшой снег с дождем, в ночь на субботу – -2°, небольшой кратковременный снег.