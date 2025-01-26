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В «Башкирэнерго» рассказали, как не попасться на уловки мошенников

В Башкортостане участились случаи, когда мошенники обзванивают жителей и представляются сотрудниками Энергосбыта, Башэлектросбыта и других коммунальных служб.

Обычно они пытаются под разными предлогами навязать жителям установку приложений или просят продиктовать код из СМС. С помощью таких кодов могут взломать ваш аккаунт на Госуслугах или банковский счет.

В «Башкирэнерго» подчеркивают, что настоящие сотрудники ресурсных компаний:

– не звонят жителям;

– не предлагают записаться в очередь на установку бесплатных счетчиков;

– не пугают штрафами и тем, что приборы учета нужно срочно заменить;

– не присылают ссылки на «новое приложение» для оплаты услуг и передачи показаний;

– не просят никаких кодов из СМС.

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