В «Башкирэнерго» рассказали, как не попасться на уловки мошенников

В Башкортостане участились случаи, когда мошенники обзванивают жителей и представляются сотрудниками Энергосбыта, Башэлектросбыта и других коммунальных служб.
Обычно они пытаются под разными предлогами навязать жителям установку приложений или просят продиктовать код из СМС. С помощью таких кодов могут взломать ваш аккаунт на Госуслугах или банковский счет.
В «Башкирэнерго» подчеркивают, что настоящие сотрудники ресурсных компаний:
– не звонят жителям;
– не предлагают записаться в очередь на установку бесплатных счетчиков;
– не пугают штрафами и тем, что приборы учета нужно срочно заменить;
– не присылают ссылки на «новое приложение» для оплаты услуг и передачи показаний;
– не просят никаких кодов из СМС.
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