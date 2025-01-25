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В Уфе перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

– С 27 января по 18 марта на улицах Красина и Султанова ограничат движение транспорта по половине проезжей части дорог.

Эти ограничения связаны со строительством ливневой канализации.

– С 27 января по третье февраля закроют проезд по одной полосе движения по четной стороне улицы Новочеркасской из-за ремонта электрокабеля.

– С 28 января по восьмое февраля перекроют половину полосы улицы Менделеева на участке протяженностью 50 м от Обской в сторону Сипайлово. Это необходимо в связи со строительством сетей водоснабжения.

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