В 2024 году количество ликвидированных организаций уменьшилось по сравнению с 2023 годом на 20%, до 203 тыс. – это рекордно низкий показатель с 2010 года.

В 40% регионов бизнесы чаще открывались, чем ликвидировались. Наибольший прирост фиксировался в Москве (+24,9 тыс.), ДНР (+1,2 тыс.) и Московской области (+1 тыс.).

Башкортостан в топе регионов с наибольшим приростом числа предприятий занял седьмую строчку: в прошлом году создали 3781 коммерческую организацию, ликвидировали 3186 – прирост составил 595.