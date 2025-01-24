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Башкортостан – в топе регионов с наибольшим приростом числа предприятий

Специалисты компании Finexpertiza на основе данных ФНС подсчитали количество ликвидированных коммерческих предприятий в регионах России в 2024 году.

В 2024 году количество ликвидированных организаций уменьшилось по сравнению с 2023 годом на 20%, до 203 тыс. – это рекордно низкий показатель с 2010 года.

В 40% регионов бизнесы чаще открывались, чем ликвидировались. Наибольший прирост фиксировался в Москве (+24,9 тыс.), ДНР (+1,2 тыс.) и Московской области (+1 тыс.).

Башкортостан в топе регионов с наибольшим приростом числа предприятий занял седьмую строчку: в прошлом году создали 3781 коммерческую организацию, ликвидировали 3186 – прирост составил 595.

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