В Уфе 24-25 января пройдут массовые проверки водителей

Традиционные рейды пройдут сегодня и завтра и будут направлены на «пресечение нарушений правил дорожного движения, которые становятся причинами дорожных аварий с тяжелыми последствиями».

Места расстановки усиленных патрулей не уточняются.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 55 ДТП, в одной из них пострадал человек.

Задержаны три водителя в нетрезвом состоянии, еще трое отказались от прохождения медицинского освидетельствования, один сел за руль без прав, оштрафовали 16 пешеходов-нарушителей.