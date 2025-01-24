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В Уфе 24-25 января пройдут массовые проверки водителей

Сегодня, 24 января, Госавтоинспекция Уфы предупредила о начале проведения профилактических мероприятий в городе.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Традиционные рейды пройдут сегодня и завтра и будут направлены на «пресечение нарушений правил дорожного движения, которые становятся причинами дорожных аварий с тяжелыми последствиями».

Места расстановки усиленных патрулей не уточняются.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 55 ДТП, в одной из них пострадал человек.

Задержаны три водителя в нетрезвом состоянии, еще трое отказались от прохождения медицинского освидетельствования, один сел за руль без прав, оштрафовали 16 пешеходов-нарушителей.

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