В Башкортостане строят сразу шесть больших поликлиник

Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Башкортостана.

Пять из шести поликлиник строятся по контрактам «три в одном»: подрядчик обеспечивает проектирование, строительство, а также оснащение зданий оборудованием.

В Учалах и Янауле возводятся детские поликлиники на 200 и 150 посещений в день. Там сейчас ведется устройство фундаментов и армирование стен ниже нулевой отметки.

На строительной площадке поликлиники в Благовещенске также ведется устройство фундаментов. Кроме того, завершается устройство теплотрассы, наружных сетей канализации.

Поликлиника на 150 посещений строится в Аскарово. Строители завершили фундаментные работы и приступили к бетонированию стен первого этажа и лифтовой шахты, утеплению стен цокольного этажа. Общая площадь здания составит более четырех тыс. кв. м.

Во всех детских поликлиниках будут предусмотрены приемно-смотровой боксы, кабинеты амбулаторного приема, блоки неотложной медицинской помощи, а также дневной стационар. Также предусмотрено размещение прививочных кабинетов, отделений медико-социальной помощи детям и подросткам.

В Аскино и Бакалах будут поликлиники для взрослых. Сейчас там заканчивают фундаменты, начинают кирпичную кладку стен, а также монтаж плит перекрытий подвала.

Ввести объекты в эксплуатацию планируют до конца 2025 года.