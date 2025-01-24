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В Башкортостане за неделю подешевели овощи, яйца и сахар

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 13 по 20 января 2024 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали маргарин (2,17%) и яблоки (2,06%).

Умеренно поднялись цены на гречку (1,86%), морковь (1,84%), сосиски (1,79%) и картофель (1,68%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели огурцы (2,99%), яйца (2,06%), свекла (2,02%), лук (1,9%), сахар (1,34%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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