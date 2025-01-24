Башкортостан впервые вошел в топ-10 регионов по качеству жизни

По итогам 2024 года Башкортостан в рейтинге занял 10 строчку. Далеко от идеала, но в 2021 году регион был на 40 месте, в 2022 занял 25 строчку, а в 2023 – 12.

Топ-5 сейчас выглядит следующим образом:

1. Москва;

2. Санкт-Петербург;

3. Татарстан;

4. Тюменская область;

5. ХМАО.

Этот рейтинг оценивает качество жизни в регионе по 10 направлениям: здравоохранение и соцзащита, образование, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, экология, возможности для работы и ведения бизнеса.

В 2020 году премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров говорил о том, что правительству поставлена задача за пять лет войти в первую пятерку регионов России с точки зрения комфортности проживания.

Радий Хабирова, комментируя попадание региона в топ-10, отметил, что на этом работа не заканчивается:

«Это очень хорошая динамика. Постепенно, шаг за шагом мы решаем наши проблемы, несмотря на сложные времена. Есть куда стремиться, и главное, что мы знаем, в каком направлении будем двигаться дальше».

Фото на обложке: мэрия Уфы