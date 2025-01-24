Башкортостан впервые вошел в топ-10 регионов по качеству жизни

Национальный рейтинг качества жизни ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив.
Рейтинг опубликовало Агентство стратегических инициатив
По итогам 2024 года Башкортостан в рейтинге занял 10 строчку. Далеко от идеала, но в 2021 году регион был на 40 месте, в 2022 занял 25 строчку, а в 2023 – 12.
Топ-5 сейчас выглядит следующим образом:
1. Москва;
2. Санкт-Петербург;
3. Татарстан;
4. Тюменская область;
5. ХМАО.
Этот рейтинг оценивает качество жизни в регионе по 10 направлениям: здравоохранение и соцзащита, образование, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, экология, возможности для работы и ведения бизнеса.
В 2020 году премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров говорил о том, что правительству поставлена задача за пять лет войти в первую пятерку регионов России с точки зрения комфортности проживания.
Радий Хабирова, комментируя попадание региона в топ-10, отметил, что на этом работа не заканчивается:
«Это очень хорошая динамика. Постепенно, шаг за шагом мы решаем наши проблемы, несмотря на сложные времена. Есть куда стремиться, и главное, что мы знаем, в каком направлении будем двигаться дальше».
Фото на обложке: мэрия Уфы
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