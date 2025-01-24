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Мэрия Уфы приватизирует акции ВК «Башкортостан»

Администрация Уфы посредством планирует продать на торгах контрольный пакет акций АО «Выставочный комплекс "Башкортостан"».

Фото: Администрация Уфы

Фото: Администрация Уфы

Об этом сообщает пресс-служба администрации.

На торги будет выставлено 35 750 акций (50,998573% от общего количества), принадлежащих муниципалитету.

«Акции компании представляют собой привлекательный актив для частных лиц, осуществляющих деятельность в сфере управления недвижимостью и ценными бумагами, так как АО "ВКБ" выступает собственником инвестиционных паев комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда "ГК-1", в составе которого находится часть помещений выставочного комплекса "Уфа Экспо"», – сообщили в мэрии.

Начальной ценой акций будет их рыночная стоимость, определенная в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

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