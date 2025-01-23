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УФАС Башкортостана нашло нарушения в закупках 2 уфимских больниц

Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Башкортостан рассмотрело жалобы ООО «Риада».

Компания обратилась с просьбой провести проверку аукционов ГКБ №9 и ГКБ №5.

Больницы искали компанию для транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места проживания до места лечения и обратно на 2025 год.

В ходе рассмотрения жалоб установлено, что компанию отклонили потому, что она не предоставила как минимум 10 разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа. Однако таких требований к составу заявки не было.

«Заявка компании "Риада" по двум аукционам соответствовала требованиям и была отклонена неправомерно», – заявили в УФАС, признав жалобы обоснованными.

Больницам выданы предписания отменить результаты аукционов и пересмотреть заявки участников в соответствии с законом. Будут возбуждены административные дела.

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