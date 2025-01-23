В Центробанке объяснили ускорение инфляции в Башкортостане в декабре

«Инфляция в республике увеличилась из-за сокращения предложения некоторых товаров, переноса в цены возросших издержек производителей и поставщиков в условиях высокого потребительского спроса, а также ослабления рубля, произошедшего в предыдущие месяцы», – говорится в комментарии регулятора.

Центробанк отмечает, что еда подорожала преимущественно из-за роста затрат производителей и поставщиков, а также снижения предложения отдельных продуктов питания. В частности, цены на мясо и молочку росли из-за высокого спроса.

На подорожание непродовольственных товаров во многом повлияло ослабление рубля в конце месяца. В сфере услуг инфляция замедлилась – в основном из-за статистического эффекта высокой базы.