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В Центробанке объяснили ускорение инфляции в Башкортостане в декабре

Годовая инфляция в Башкортостане в декабре 2024 года составила 8,87% против 8,22% месяцем ранее. Инфляция в регионе ускорилась второй месяц подряд – причины объяснили в Банке России.

«Инфляция в республике увеличилась из-за сокращения предложения некоторых товаров, переноса в цены возросших издержек производителей и поставщиков в условиях высокого потребительского спроса, а также ослабления рубля, произошедшего в предыдущие месяцы», – говорится в комментарии регулятора.

Центробанк отмечает, что еда подорожала преимущественно из-за роста затрат производителей и поставщиков, а также снижения предложения отдельных продуктов питания. В частности, цены на мясо и молочку росли из-за высокого спроса.

На подорожание непродовольственных товаров во многом повлияло ослабление рубля в конце месяца. В сфере услуг инфляция замедлилась – в основном из-за статистического эффекта высокой базы.

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