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Под Уфой построят отель за 221 млн рублей

Правительство Башкортостана поддержало проект строительства крупного объекта придорожного сервиса.

Рендер опубликовала пресс-служба правительства Башкортостана

Рендер опубликовала пресс-служба правительства Башкортостана

Компания «ТриА Девелопмент» подписала с правительством региона соглашение о защите и поощрении инвестиций, которое облегчит реализацию проекта.

Речь идет о строительстве придорожного отеля в Уфимском районе. На территории будут двухэтажная гостиница на 49 номеров, в том числе для людей с ограниченными возможностями, кафе, вендинговые автоматы, рабочая зона, а также зона регистрации и паркинг.

Инвестор намерен вложить в проект порядка 221 млн рублей и создать 27 новых рабочих мест. Ему предоставят налоговые льготы и земельный участок в аренду без торгов.

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