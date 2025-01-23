Под Уфой построят отель за 221 млн рублей

Правительство Башкортостана поддержало проект строительства крупного объекта придорожного сервиса.
Рендер опубликовала пресс-служба правительства Башкортостана
Компания «ТриА Девелопмент» подписала с правительством региона соглашение о защите и поощрении инвестиций, которое облегчит реализацию проекта.
Речь идет о строительстве придорожного отеля в Уфимском районе. На территории будут двухэтажная гостиница на 49 номеров, в том числе для людей с ограниченными возможностями, кафе, вендинговые автоматы, рабочая зона, а также зона регистрации и паркинг.
Инвестор намерен вложить в проект порядка 221 млн рублей и создать 27 новых рабочих мест. Ему предоставят налоговые льготы и земельный участок в аренду без торгов.
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