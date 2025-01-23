Под Уфой построят отель за 221 млн рублей

Компания «ТриА Девелопмент» подписала с правительством региона соглашение о защите и поощрении инвестиций, которое облегчит реализацию проекта.

Речь идет о строительстве придорожного отеля в Уфимском районе. На территории будут двухэтажная гостиница на 49 номеров, в том числе для людей с ограниченными возможностями, кафе, вендинговые автоматы, рабочая зона, а также зона регистрации и паркинг.

Инвестор намерен вложить в проект порядка 221 млн рублей и создать 27 новых рабочих мест. Ему предоставят налоговые льготы и земельный участок в аренду без торгов.