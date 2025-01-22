В Роспотребнадзоре Башкортостана рассказали, можно ли вернуть подарочные сертификаты в магазин

Роспотребнадзор Башкортостана напоминает: несмотря на то, что на многих подарочных картах и сертификатах пишут, что обмену и возврату они не подлежат, это нарушение закона.

«Подарочный сертификат – это документ о предварительной оплате товара. То есть формально вы внесли некий аванс за товар или услугу. Если вы потом передумали (не смогли воспользоваться) сертификатом, имеете право этот аванс вернуть», – говорится в сообщении.

Также если на карте написана сумма сертификата, а вы потратили меньше, то магазин обязан вернуть сдачу либо перенести остаток на следующую покупку. Когда вынуждают тратить всю карту сразу или отказываются давать сдачу, это тоже нарушение закона.

Кроме того, если срок карточки истек, вернуть деньги с нее тоже можно. Даже если указано, что сертификат действителен год, вернуть деньги можно в течение трех лет с момента его покупки – это срок исковой давности по таким делам.

В частности, за 2024 год судами республики рассмотрено семь подобных исков, подготовленных специалистами Роспотребнадзора, и вынесены решения в пользу потребителей о возврате денег на общую сумму 74 385 рублей.