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Уфу целиком воссоздадут в миниатюре

19-21 февраля в Уфе пройдет форум «Уралстройиндустрия». На нем состоится презентация части макета города.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Макет площадью 42 кв.м состоит из 10 разборных частей, что позволит демонстрировать отдельные районы Уфы. На нем будут показаны транспортные схемы, маршруты общественного транспорта и расположение культурных, спортивных, бизнес- и торговых объектов.

Все объемные детали для него изготавливаются при помощи технологии 3D-моделирования и 3D-печати.

Проект детально воссоздаст рельеф города с учетом всех значимых объектов: зданий, жилых домов, дорог, зеленых насаждений, парков и других элементов, и в него можно бесконечно вносить корректировки, так что он не устареет. Инициатор проекта – Ассоциация застройщиков РБ.

«Мы заметили, что многие специалисты в области градостроительства испытывают трудности с визуализацией планируемых изменений и развитием городской инфраструктуры. В ходе обсуждений стало очевидно, что существует необходимость в инструменте, который бы помог лучше понять, как различные элементы города могут взаимодействовать друг с другом», – сообщила  исполнительный директор Ассоциации Адель Сайфуллина.

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