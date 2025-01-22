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Хирургический корпус уфимского кардиоцентра запустят в марте

Новый хирургический корпус Республиканского кардиологического центра (Степана Кувыкина, 96) строят с 2019 года. Это одна из ключевых строек Башкортостана в сфере здравоохранения.

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

Первоначально его планировали запустить в 2024 году, теперь же сроки сдвинули на март 2025.

Площадь нового корпуса – 32 тыс. кв. м, он почти в два раза больше старого здания. В нем расположатся 10 операционных, реанимация, лаборатория, отделения кардио- и сосудистой хирургии, функциональной диагностики и реабилитации, ангиографы, МРТ, КТ, поликлиническое отделение по современным стандартам и приемное отделение с распределением потоков плановой и экстренной госпитализации.

Как ожидается, после открытия новый корпус будет принимать до 320 взрослых и 75 детей за смену. Коечный фонд увеличился вдвое.

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