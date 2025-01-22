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Прокуратура Башкортостана проводит проверку после падения потолка в школе

Ранее в сети появились публикации родителей учеников одной из школ Кумертау о падении обломка бетона с потолка в актовом зале.

Фото: СУ СК РФ по Башкортостану

Фото: СУ СК РФ по Башкортостану

Публикациями заинтересовались СУ СК РФ по Башкортостану и прокуратура республики. Пострадавших в результате инцидента не было.

«Сообщается, что кровля здания требует ремонта, однако до настоящего времени он не произведен», – сообщили в следственном управлении.

В прокуратуре добавили, что капитальный ремонт здания 1978 года постройки не проводился, крышу частично отремонтировали в 2023 году.

На основании проверок буде принято решение о принятии мер реагирования. Специалисты оценят соблюдение законодательства об образовании в части обеспечения безопасности детей в ходе учебного процесса, оценят объемы и качество ремонта.

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