18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе снизится стоимость полисов ОСАГО

Банк России пересмотрел значения территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость обязательного страхования автогражданской ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского отделения Центробанка.

В Уфе территориальный коэффициент сократится на 5% – с 1,64 до 1,56. Для остальных населенных пунктов Башкортостана КТ не изменится и сохранится в диапазоне от 1 до 1,24.

В целом по стране КТ вырастет на 18 территориях, где показатели убыточности по договорам ОСАГО превышают среднероссийские, и снизится на 21 территории.

В 2024 году Уфе средняя стоимость полисов составила 8200 рублей при средней по стране 7600 рублей.

Также Банк России расширяет в обе стороны границы тарифного коридора для общественного транспорта, мотоциклов и грузовиков. Это связано с высокой убыточностью этих категорий транспорта. Базовые ставки по ОСАГО для обычных автомобилистов остаются на прежнем уровне.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: