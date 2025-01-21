В Уфе снизится стоимость полисов ОСАГО

Банк России пересмотрел значения территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость обязательного страхования автогражданской ответственности.
Об этом сообщает пресс-служба республиканского отделения Центробанка.
В Уфе территориальный коэффициент сократится на 5% – с 1,64 до 1,56. Для остальных населенных пунктов Башкортостана КТ не изменится и сохранится в диапазоне от 1 до 1,24.
В целом по стране КТ вырастет на 18 территориях, где показатели убыточности по договорам ОСАГО превышают среднероссийские, и снизится на 21 территории.
В 2024 году Уфе средняя стоимость полисов составила 8200 рублей при средней по стране 7600 рублей.
Также Банк России расширяет в обе стороны границы тарифного коридора для общественного транспорта, мотоциклов и грузовиков. Это связано с высокой убыточностью этих категорий транспорта. Базовые ставки по ОСАГО для обычных автомобилистов остаются на прежнем уровне.
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