В Уфе снизится стоимость полисов ОСАГО

Об этом сообщает пресс-служба республиканского отделения Центробанка.

В Уфе территориальный коэффициент сократится на 5% – с 1,64 до 1,56. Для остальных населенных пунктов Башкортостана КТ не изменится и сохранится в диапазоне от 1 до 1,24.

В целом по стране КТ вырастет на 18 территориях, где показатели убыточности по договорам ОСАГО превышают среднероссийские, и снизится на 21 территории.

В 2024 году Уфе средняя стоимость полисов составила 8200 рублей при средней по стране 7600 рублей.

Также Банк России расширяет в обе стороны границы тарифного коридора для общественного транспорта, мотоциклов и грузовиков. Это связано с высокой убыточностью этих категорий транспорта. Базовые ставки по ОСАГО для обычных автомобилистов остаются на прежнем уровне.