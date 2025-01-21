Инфляция в Башкортостане по итогам 2024 года составила 8,87%

Банк России сообщает об ускорении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам декабря 2024 года.
Инфляция в Башкортостане в декабре составила 8,87% в годовом выражении.
Этот показатель по-прежнему ниже средней инфляции по России, которая по итогам декабря составила 9,52% в годовом выражении.
Ранее в прошлом году она была на уровне:
– в ноябре – 8,22%;
– в октябре – 7,73%;
– в сентябре – 7,98%;
– в августе – 8,83%;
– в июле – 8,76%;
– в июне – 8,01%;
– в мае – 7,92%;
– в апреле – 7,69%;
– в марте – 7,28%;
– в феврале – 7,62%;
– в январе – 7,05%.
Официального комментария от регулятора пока нет. Ноябрьское ускорение связывали с ростом издержек производителей и поставщиков, а также сокращением предложения отдельных продовольственных и непродовольственных товаров.
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