Инфляция в Башкортостане по итогам 2024 года составила 8,87%

Инфляция в Башкортостане в декабре составила 8,87% в годовом выражении.

Этот показатель по-прежнему ниже средней инфляции по России, которая по итогам декабря составила 9,52% в годовом выражении.

Ранее в прошлом году она была на уровне:

– в ноябре – 8,22%;

– в октябре – 7,73%;

– в сентябре – 7,98%;

– в августе – 8,83%;

– в июле – 8,76%;

– в июне – 8,01%;

– в мае – 7,92%;

– в апреле – 7,69%;

– в марте – 7,28%;

– в феврале – 7,62%;

– в январе – 7,05%.

Официального комментария от регулятора пока нет. Ноябрьское ускорение связывали с ростом издержек производителей и поставщиков, а также сокращением предложения отдельных продовольственных и непродовольственных товаров.