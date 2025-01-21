Синоптики предупреждают о резком похолодании в Башкортостане

«Однако на текущей неделе жителей Башкортостана ожидают резкие перепады температуры воздуха и по-настоящему зимний мороз. В тылу очередного североатлантического циклона, который нырнет на материк, ожидается интенсивный заток холода с арктического бассейна. Если 21 января температура воздуха ночью и днем ожидается в пределах -7°, -12°, то ночью и днем 22 января понизится до -16°, -21°, ночью при прояснениях – до -26°. Самой морозной ожидается ночь 23 января с понижением температуры воздуха до -23°, -28°, при прояснениях – до -33°, днем – -12°, -17°», – говорится в сообщении службы.

Впрочем, продлятся заморозки недолго: в конце недели температура воздуха повысится до значений выше нормы на 1-2°. Сегодня, 21 января, ночью обещают снег и метели с сильным ветром.

В Уфе наблюдается такая же картина: резкое похолодание (до -17° днем и -27° ночью) с завтрашнего дня, 22 января, и потепление к выходным. Со следующей недели, по прогнозу Гидрометцентра России, температура снова вернется к -1° днем.