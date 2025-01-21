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В Башкортостане изменят границы одного из районов

Депутаты Госсобрания республики планируют рассмотреть в окончательном чтении проект закона о внесении правок в административно-территориальное устройство.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, изменения затронут границы отдельных муниципальных образований Архангельского района.

Утвержденные документами координаты будут приведены в соответствие с фактическим положением дел.

«В ходе кадастровых работ выяснилось, что границы населенного пункта Устье-Бассы пересекаются с административными границами Бакалдинского и Тавакачевского сельских поселений.

Это не только противоречит законодательству, но и мешает хозяйственной деятельности. Например, в том же Устье-Бассы невозможно выделить новые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. А люди ждут эти участки.

Есть сельчане, которые состоят на учете как нуждающиеся в жилых помещениях, есть многодетные семьи и молодежь, есть семьи с ребенком-инвалидом – все они по закону могут получить землю на льготных условиях. Устранив несоответствие границ, мы ускорим решение жилищного вопроса для жителей деревни», – пояснил спикер парламента Константин Толкачев.

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