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Уфа выделит 130 млн рублей на ремонт тротуаров

Администрация Уфы сегодня, 20 января, поделилась планами по ремонту тротуаров, ведущих к образовательным учреждениям.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что дополнительное целевое финансирование на ремонт и строительство тротуаров выделяется с 2023 года.

В этом году решили немного изменить подход при выборе территорий: благоустраивать будут дорожки, ведущие к образовательным учреждениям.

Проект получил название «Дорога к знаниям», он предполагает создание удобных и безопасных маршрутов до школ и детских садов для юных уфимцев и их родителей.

В скором времени на его реализацию из городского бюджета выделят 130 млн рублей.

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