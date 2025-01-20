Уфа выделит 130 млн рублей на ремонт тротуаров

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что дополнительное целевое финансирование на ремонт и строительство тротуаров выделяется с 2023 года.

В этом году решили немного изменить подход при выборе территорий: благоустраивать будут дорожки, ведущие к образовательным учреждениям.

Проект получил название «Дорога к знаниям», он предполагает создание удобных и безопасных маршрутов до школ и детских садов для юных уфимцев и их родителей.

В скором времени на его реализацию из городского бюджета выделят 130 млн рублей.