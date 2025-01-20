Башкортостан получит 1,4 млрд рублей на развитие сельских территорий

Промежуточными результатами реализации программы в соцсетях поделился глава региона Радий Хабиров.

– 539 семей получили субсидии на улучшение жилищных условий, из них 28 семей – в 2024 году;

– для 204 семей построили дома, которые предоставили им по договору найма. 85 из них получили ключи в прошлом году;

– благоустроили 240 объектов – это парки и скверы, детские и спортплощадки, площадки для ТКО и многое другое;

– проложили 38,5 км дорог;

– провели 66,5 км линий газопровода и более 116,4 км водопроводов;

– ввели 26 соцобъектов;

– реализовали 9 проектов комплексной жилищной застройки в разных районах.

Всего за пять лет на реализацию госпрограммы выделили 9,4 млрд рублей, из них более 5,35 млрд – из федерального бюджета.

В 2025 году, по словам Радия Хабирова, на развитие сельских территорий Башкортостан получит из федерального центра еще 1,4 млрд рублей.