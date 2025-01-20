Башкортостан получит 1,4 млрд рублей на развитие сельских территорий

Башкортостан – один из самых активных в стране участников госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», реализуемой на территории республики с 2020 года.
Фото опубликовал Радий Хабиров
Промежуточными результатами реализации программы в соцсетях поделился глава региона Радий Хабиров.
– 539 семей получили субсидии на улучшение жилищных условий, из них 28 семей – в 2024 году;
– для 204 семей построили дома, которые предоставили им по договору найма. 85 из них получили ключи в прошлом году;
– благоустроили 240 объектов – это парки и скверы, детские и спортплощадки, площадки для ТКО и многое другое;
– проложили 38,5 км дорог;
– провели 66,5 км линий газопровода и более 116,4 км водопроводов;
– ввели 26 соцобъектов;
– реализовали 9 проектов комплексной жилищной застройки в разных районах.
Всего за пять лет на реализацию госпрограммы выделили 9,4 млрд рублей, из них более 5,35 млрд – из федерального бюджета.
В 2025 году, по словам Радия Хабирова, на развитие сельских территорий Башкортостан получит из федерального центра еще 1,4 млрд рублей.
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