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Башкортостан получит 1,4 млрд рублей на развитие сельских территорий

Башкортостан – один из самых активных в стране участников госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», реализуемой на территории республики с 2020 года.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Фото опубликовал Радий Хабиров

Промежуточными результатами реализации программы в соцсетях поделился глава региона Радий Хабиров.

– 539 семей получили субсидии на улучшение жилищных условий, из них 28 семей – в 2024 году;

– для 204 семей построили дома, которые предоставили им по договору найма. 85 из них получили ключи в прошлом году;

– благоустроили 240 объектов – это парки и скверы, детские и спортплощадки, площадки для ТКО и многое другое;

– проложили 38,5 км дорог; 

– провели 66,5 км линий газопровода и более 116,4 км водопроводов;

– ввели 26 соцобъектов;

– реализовали 9 проектов комплексной жилищной застройки в разных районах.

Всего за пять лет на реализацию госпрограммы выделили 9,4 млрд рублей, из них более 5,35 млрд – из федерального бюджета.

В 2025 году, по словам Радия Хабирова, на развитие сельских территорий Башкортостан получит из федерального центра еще 1,4 млрд рублей.

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