В Уфе отключат воду в сотнях жилых домов

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 20 по 26 января 2025 года.
20 января
Орджоникидзевский район, холодная вода, до 19.00:
Герцена – 1, 3, 5, 5а, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 22.
Репина – 17, 19, 20.
Кольцевая – 79, 81, 83, 85, 87, 89.
Рыбакова – 20, 22.
21-22 января
Орджоникидзевский район, холодная вода, с 10.00 21 января до 9.00 22 января:
Тимашевская – 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 61/1, 61/3, 61б, 62, 63/1, 64, 66, 66а, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 99б, 103.
Ташкентская – 1/1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1я, 2а, 2б, 2ж, 2з, 2к, 2м, 2ф, 3, 3б, 3г, 3к, 4, 4в, 5, 5в, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 51, 61/1, 61/3, 67, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 97, 97, 99, 99, 101, 105, 107, 111, 113, 115, 125, 125б, 129, 133, 137, 139, 141, 143.
Сумская – 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1б, 1в, 1г, 2/1, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 2к, 3, 3а, 3б, 4, 4/1, 4/2, 6, 8, 11, 12б, 14, 17, 18, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 57, 61, 63, 65, 69, 71, 85, 87.
Таманская – 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4,3, 4, 4/2, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 18а, 20, 20/1, 29, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 72.
Курильская – 1, 1/а, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 64, 65, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 81, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 124, 126, 128, 129, 130/а, 132, 134, 140, 143, 144, 146, 148.
Березниковская – 11, 13, 25, 31, 34, 35, 36, 46/а, 48, 50, 52, 55, 57, 61, 62, 63, 64, 70, 74, 76, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 95.
Казбекская – 3а, 5а, 6а, 6б, 7а, 9, 11а, 13а, 13б, 15а, 17а, 19а, 20, 21, 21а, 23а, 25а, 32, 34, 48, 50, 58, 60, 66, 66а.
Балканская – 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20а, 21, 22а, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 42, 43, 44, 47, 52, 53, 58, 61, 63, 69а, 71, 75, 78, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 104а, 105, 107, 110а, 111, 113, 115.
Буздякская – 10.
Горловская – 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14.
Нальчикская – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16.
Ковалевской – 5, 15, 17, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16.
Кумертауская – 1, 5, 7, 11, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43.
Тернопольская – 3, 9, 11, 13.
Андижанская – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Шахтинская – 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16.
Сызранская – 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16.
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