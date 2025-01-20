Уфимец, сбивший пенсионерку на самокате, пойдет под суд

Инцидент случился еще в апреле прошлого года: около полудня юноша, управляя арендованным самокатом, совершил наезд на 75-летнюю женщину, шедшую по тротуару.

В результате аварии пенсионерка получила множественные травмы, здоровью причинен тяжкий вред.

Обвиняемый полностью признал свою вину. ТЕперь он проходит по части первой статьи 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Уголовное дело направлено в мировой суд по Калининскому району Уфы для рассмотрения по существу.