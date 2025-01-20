В Уфе за выходные произошло 81 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 81 ДТП – это примерно в полтора раза больше, чем обычно. В четырех из них пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

Пресечено 630 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (119), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (40) и не уступавшие дорогу пешеходам (39).

Кроме того, оштрафовали 36 пешеходов-нарушителей.

Задержали 12 водителей в состоянии опьянения, еще девять отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, остановили 10 севших за руль без прав, в том числе несовершеннолетнего.