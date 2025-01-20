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В Башкортостане разрабатывают законопроект об обязательной стерилизации собак и кошек

Депутаты Госсобрания республики начали работу над новым законопроектом об обращении с животными.

Комментируя разработку законопроекта, спикер парламента Константин Толкачев заявил, что «Те решения, которые принимаются сегодня в республике в отношении содержания домашних питомцев, напрямую влияют на ситуацию с бродячими собаками. А это уже безопасность людей, особенно детей. Парламенту в этом направлении предстоит многое сделать».

Содержание законопроекта пока неизвестно, работа над ним только началась, однако, судя по всему, речь идет об обязательной «стерилизации домашних собак и кошек, которые не представляют селекционной ценности» (из сообщения пресс-службы Госсобрания).

Также уже практически готов проект закона об обязательной идентификации и регистрации собак.

«Чипирование собак должно быть обязательным. На первое время, пока система только внедряется, планируем сделать его для владельцев животных бесплатным. Предполагается, что в первые два года расходы хозяев собак на чипирование возьмет на себя республиканский бюджет. Консультации с Минфином проведены, взаимопонимание достигнуто. Более того, расходы на эти цели включены в бюджет республики», – добавил Толкачев.

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