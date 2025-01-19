В Уфе похолодает до -28°

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на следующей рабочей неделе солнце будет только в среду – в самый холодный день. Осадки будут только в первой половине недели.

Понедельник, 20 января: до -1°, облачно, небольшой снег с дождем, в ночь на вторник – -12°, снег.

Вторник, 21 января: до -7°, облачно, небольшой снег, в ночь на среду – -21°, без осадков.

Среда, 22 января: до -18°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – -28°, без осадков.

Четверг, 23 января: до -13°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -15°, без осадков.

Пятница, 24 января: до -10°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – -13°, без осадков.